رزنامة الامتحانات المدرسية 2018 الجزائر : تعرف على جداول امتحانات المرحلة الابتدائية – المتوسطة – البكالوريا

رزنامة الامتحانات المدرسية 2018 الجزائر لجميع الصفوف الدراسة، الابتدائية والمرحلة المتوسطة وجداول امتحانات البكالوريا، نعرضها عليكم ونعرض أيضا مواعيد بداية ونهاية امتحانات جميع الصفوف، وذلك بعد أن تم الإعلان عن رزنامة الامتحانات المدرسية 2018 الجزائر عبر رابط وزارة التربية الوطنية الجزائري، كما يقوم الموقع بالإعلان عن موعد نتائج جميع المراحل وفيما بعد جميع نتائج المراحل الدراسية للطلاب.



ويقوم موقع التربية الوطنية الجزائري بالاستئثار بالشئون الدراسية للطلاب، حيث هو الموقع الحصري لنشر جداول امتحانات جميع الصفوف، ويقوم أيضا بنشر أخبار سير عملية الامتحانات وأخبار أعمال التصحيح والرصد للنتاج، وكذلك موعد ظهور نتائج المراحل الدراسية تباعا، وفي النهاية يستأثر بعرض نتائج الطلاب عليه.

رزنامة الامتحانات المدرسية 2018 الجزائر

يقوم موقع التربية الوطنية بعرض رزنامة امتحانات المراحل الدراسية الثلاث، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، امتحانات البكالوريا، وهي نهاية الصفوف المدرسية، والتي تبدأ جميعها في مايو المقبل وتنتهي في شهر يونيو، تعرف على مواعيد بداية ونهاية الامتحانات:

امتحان نهاية التعليم الابتدائي ينتهي الأربعاء 23 مايو امتحان نهاية التعليم المتوسط من الاثنين 28 وحتى الأربعاء 30 مايو امتحان شهادة البكالوريا من الأربعاء 20 يوليه وحتى الخميس 20 يوليهمن السبت 23 يوليه وحتى الاثنين 25 يوليه

الامتحانات المدرسية 2018 الجزائر للمرحلة الابتدائية

امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، جدول سير الاختبارات، تبدأ في يوم 23 مايو 2018، بداية الامتحان ونهايته، من خلال جدول المرحلة الابتدائية، للمواد الثلاثة، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الفرنسية:

الاختبارات اللغة العربية الرياضيات اللغة الفرنسية الوقت من الساعة 9:00 صباحا وحتى 10:30 صباحا من الساعة 11:00 صباحا وحتى 12:30 صباحا من الساعة 3:00 عصرا وحتى 4:30 عصرا.

رزنامة الامتحانات المدرسية 2018 للمرحلة المتوسطة



تبدأ جميع امتحانات المرحلة المتوسطة في 28 مايو المقبل وتستمر حتى 30 من نفس الشهر

رزنامة الامتحانات المدرسية 2018 امتحانات البكالوريا



تبدأ امتحانات البكالوريا متأخرا، بعد انتهاء جميع امتحانات كل من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، وتبدأ في 20 يونيه وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، فيما عدا يوم الجمعة.

ومن الهام التنويه إلى أن موقع التربية الوطنية الجزائري لا يعمل الآن بشكل سليم، تابع الدخول على الموقع من وقت لآخر تجده متاحا في وقت لاحق.

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ويمكنك التعرف أيضا على نتائج التنقل بين المدارس ومواعيد فتح باب التقديم والقبول في الصفوف الأولى، كما يتيح الموقع ، موقع وزارة التربية الوطنية الجزائري، خدمة الشكاوى والرد على الاستفسارات، وترتفع الآن الاستعلام والبحث عن جداول الامتحانات، ولذلك قام الموقع منذ أيام قليلة بعرضها، ليتمكن الطالب الجزائري في الصفوف المختلفة من متابعة مواعيد الامتحانات وتحديد جداول المذاكرة، ويتميز الموقع أيضا بنشر قوائم نتائج الطلاب باستخدام رقم الجلوس للطالب، ويمكنكم التعرف على مواعيد النتائج وسير أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد درجات الطلاب، وذلك أيضا من خلال الموقع، وبسبب كثرة الدخول عليه من كل من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء قد تجد الموقع لا يعمل بشكل سليم، لذلك عليك عزيزي الطالب بالدخول عليه في وقت لاحق تجده متاحا.

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