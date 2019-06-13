“حصري”ترقب إعلان نتيجة السانكيام الجزائرية 2019 عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

متابعينا الأحباب في الجزائر وفي سائر أقطار الوطن العربي، يسعدنا من خلال موقعنا الرائد على الدوام نجوم مصرية، أن نتواصل معكم من خلال هذا المقال، الذي نتمني أن ينال على إعجابكم عن نتيجة الشهادة الإبتدائية في الجزائر، التي بدأ البحث يذداد عليها في الوقت الحالي، بعد أن تم الإعلان عن قرب إعلان النتائج في الجزائر في جميع الولايات، ونحن معكم في هذا التقرير لنيسر لكم طرق الإستعلام عن النتائج من خلال، موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

أعلنت السيدة “نوريه غبريت” وزيرة التربية والتعليم بالجزائر، أن نتيجة الشهادة الإبتدائية قد تم الإنتهاء من كل مراحل التصحيح في جميع ولايات الجزائر، ومن المنتظر الإعلان الرسمي للنتائج من خلال موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات خلال الساعات القليلة القادمة.

الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 في الجزائر

يترقب الطلبة والطالبات الذين أدو الإمتحانات في ولايات الجزائر المختلفة، ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية بعد إعلان موقع الديوان الوطني الجزائري للإمتحانات والمسابقات، ونحن نقدم لكم خطوات الإستعلام عن النتائج.

الدخول على الرابط الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. إدخال رقم التسجيل وهو الرقم المدون على الإستدعاء الخاص بالإمتحان لكل طالب وطالبة. الضغط على زر عرض النتائج. سوف تظهر النتائج على الفور مع خالص التمنيات بالنجاح للجميع.

الكل في إنتظار إعلان النتيجة بين لحظة وأخري، بعد إعلان موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، عن قرب الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ونحن من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية نتمني النجاح لجميع أبناءنا الطلبة والطالبات.

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