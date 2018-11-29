الاستعلام عن رابط نتائج قرعة الحج الجزائر 2019 عبر موقع وزارة الداخلية الديوان الوطني للحج برقم التسجيل

ينتظر آلاف الجزائريين نتائج قرعة الحج الجزائر 2019 ، والتى من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القادمة، حيث كان الديوان الوطني للحج والعمرة قد أعلن عن التقديم لقرعة الحج 2019، بداية من يوم 18 أكتوبر 2018، واستمر التقديم حتى يوم 7 نوفمبر 2018، ووتسهيلاً على المواطنين، فقد تم السماح بالتقديم للحج الكترونياً، من خلال موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية الذى أنشآته وزارة الداخلية، وسنتابع معكم ظهور نتيجة الحج و اعلان أسماء حج القرعة قريباص فى الجزائر.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجزائر 2019

الجميع فى انتظار ظهور قرعة قرعة الحج الجزائر 2019 بفارغ الصبر، وقد اعلنت وزارة الداخلية أنه يتم اجراء اجراء عملية قرعة الحجن بنفس نظام العام الماضى 2018 بجميع الولايات الجزائرين، مع التنبيه على الجميع بتلافى حدوث الأخطاء الأعوام السابقة، وأن يتم اجرائها فى إطار من الشفافية والنزاهة، سيتم اخطار الأشخاص المتقدمين لقرعة الحج للقيام بحضورهم الاجراءات، ولمن لا يستطيع الحضور، يمكن الاطلاع على نتائج قرعة الحج 2019، من خلال موقع وزارة الداخلية في الجزائر أو من خلال خلال موقع الديوان الوطني للحج والعمرة.

الاعلان عن نتائج قرعة الحج فى الجزائر 2019

سنواصل معكم متابعة أخبار قرعة الحج فى جميع ولايات الجزائر، بجاية، تلمسان، الأغواط، البليدة، الجزائرن الشلفة، عنابة، وهران، البيض، معسكر، أم البواقى، تبسة، جيجل، وغيرها من الولايات الجزائرية المختلفة، والذين ينتظرون أن تعلن وزارة الداخلية في الجزائر النتيجة خلال الساعات القادمة.