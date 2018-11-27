مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 124 مترجم وسنتعرف من خلال هذا المقال على جميع التفاصيل التي تهم القارئ shahid4u ارطغرل بخصوص مسلسل أرطغرل وكذلك على مواعيد مشاهدة مسلسل أرطغرل الجزء الحلقة الأولى وهي الحلقة السابعة من الجزء الرابع، ويعد مسلسل ارطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي عن الرجل الذي هو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية،هذا وقد أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بمسلسل قيامة ارطغرل التركي التاريخي الحلقة الأولى من الجزء الخامس سيتم عرضها الأربعاء، و قد تربع المسلسل على عرش الأعمال التاريخية الدرامية التركية، وذلك خلال السنوات الماضية، ويحظى المسلسل بشعبية عربية جارفة، وتقع أحداثه هذا المسلسل في القرن 13 الميلادي، وتدور أحداث المسلسل حول السيرة الذاتية لحياة الغازي أرطغرل، وهو أبن سليمان شاه، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. مواعيد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 124 مترجم أما فيما يتعلق بموعد عرض المسلسل التركي الشهير “قيامة ارطغرل” فيختلف من دولة لأخرى حسب توقيت كل دولة، وسيتم عرضة حسب التوقيتات التالية: مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل في مصر في تمام السادسة مساء الأربعاء من كل أسبوع

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل في السعودية والكويت في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الأربعاء من كل أسبوع

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل بدولة الإمارات المتحدة والعراق واليمن وسوريا في الثامنة مساءً يوم الأربعاء من كل أسبوع

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل بدول المغرب العربي “تونس والجزائر والمغرب في السادسة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع

أما عن موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل بتركيا فيكون في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة” كل أربعاء

موقع نور الذي يقوم بنقل أحداث مسلسل أرطغرل، فقد أعلن منتج مسلسل ارطغرل، والذي خطف عقول الكثيرين، فقد أعلن المنتج عن عرض الحلقة الأولى من الجزء الخامس اليوم الأربعاء 7 نوفمبر، يُذكر أن مسلسل ارطغرل الجزء الرابع “قيامة أرطغرل”، يأتي في المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاهدة وذلك خلال فترة عرض أجزاءه الماضية، حيث حقق نسبة تعدت 57 مليون مشاهدة، ويذكر أن مسلسل ارطغرل على وجه الخصوص، والذي انتشرت أخباره ومتابعيه انتشار غير مسبوق، فقد تصدرت عملية البحث عنه بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الساعة، وتعددت وسائل البحث عنه سواء في جوجل أو تويتر أو فيس بوك، وشملت عمليات البحث والمتابعة كلا من مصر وتركيا وكذلك مختلف البلدان العربية من المحيط إلى الخليج، بل تعدى الأمر إلى العديد من دول العالم والشرق الأوسط.

نبذة عن أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

ينتسب بطل المسلسل ارطغرل إلي عشيرة الكايي المسلمة، وتعود أصول هذه العشيرة إلى قبائل الأوغوز التركية أو كما يطلق البعض عليها قبائل الغز، حيث تم ذكرها في كثير من المصادر العربية الإسلامية، ومن خلال هذه المراجع والمصادر تم كتابة نص المسلسل، وكانت النتيجة هذا هذه اللحمة الدرامية التاريخية والذي جسد فيه البطل شخصية ارطغرل كما وردت في المراجع التاريخية، وتم أداعه ثلاث أجراء من هذا العمل خلال الفترة الماضية، وتستكمل حلقات المسلسل حالياً بالجزء الرابع، وسنتابع معكم من الآن باقي حلقات مسلسل ارطغرل، والتي تذاع ترجمة للغة العربية حصرياً من خلال موقع النور، وكذلك من خلال قناة دعوة، وكذلك تردد قناة trt التركية ونقدم لكم ترددات القنوات التي تقو بإذاعة المسلسل.