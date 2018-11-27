مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الثالثة 124 والمقرر عرضها اليوم، shahid4u ارطغرل ونعمل جاهدين على سهولة مشاهدتكم مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 3 مترجم والتي ينتظرها ملايين المشاهدين من العاشقين للدراما التركية التاريخية، وسنقدم لعشاق مسلسل قيامة ارطغرل أحداث ومشاهد الحلقة 101 فور إذاعتها، كما سنقدم لك جميع القنوات النناقلة للمسلسل بجميع أجزائه وحلقاته.
القنوات الناقلة مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة الثالثة
|اسم القناة
|التردد الحالي
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|اسم القمر الصناعي
|فور شباب
|11316
|27500
|أفقي
|النايل سات
|دعوة
|10727
|27500
|عمودي
|النايل سات
|الوطن
|11012
|27500
|أفقي
|النايل سات
|الشرق
|11137
|27500
|عمودي
|النايل سات
|اليرموك
|11678
|27500
|عمودي
|النايل سات
|TRT
|11042
|8400
|عمودي
|TURKSAT
|TRT
|10928
|3000
|عمودي
|EUTELSAT
نبذة عن مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة الثالثة
هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.
ترد قناة TRT تي آر تي علي الأقمار الصناعية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصويب
|TURKSAT
|11042
|8400
|عمودي
|5/6
|EUTELSAT
|10928
|3000
|عمودي
|5/
ومن الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة أرطغرل تربع على عرش الأعمال الدرامية التاريخية التركية خلال الثلاث سنوات الماضية، ويحظى المسلسل بمشاهدة جارفة وغير مسبوقة، حيث تقع أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض المسلسل سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية
ذكر في مسلسل ارطغرل شخصية ابن عربي وتاريخياً قال العلماء أن ابن العربي عالم كاد أو بالفعل وصل للإلحاد .. فهو العالم الصوفي الكبير، ولكن لكي تعرف هناك فرق بين ابن عربي بدون ( ال ) وبين ابن العربي المعرف بــ (ال )، فابن عربي هو محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي وهو الصوفي الشهير والشخصية الأكثر جدالا وربما له أراء مذمومة تصل إلي ألإلحاد من مؤلفات وغيرها وهذه الشخصية هي التي ذكرت في أرطغرل.
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